Nel Gennaio 2019 con la collaborazione di Raffaele Bettelli per la ricerca del sito, era stato attivato il ponte WindTre 4G in centro storico a Sassuolo. Oggi, 11 gennaio 2021, è stata attivata la rete 5G WindTre, con performance già al Top come si evince dallo Speed Test eseguito oggi in Piazza Garibaldi (e senza ancora sfruttare il massimo della banda disponibile).

Lo staff di Bettelli WindTre Store Sassuolo vi aspetta per tutte le informazioni su copertura e terminali compatibili!

