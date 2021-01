Il comune di Castellarano, in collaborazione con ARCI Servizio Civile di Reggio Emilia, mette a disposizione tre posti per giovani volontari del Servizio Civile all’interno del progetto “Amica Biblio: una bibilioteca per tutte le età”.

Il Servizio Civile Universale si rivolge a giovani dai 18 ai 25 anni e prevede l’opportunità di dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale.

Il servizio prevede un impegno di 25 ore settimanali (1.145 ore/anno) a fronte di un indennizzo pari a euro 439,50 netti.

Per partecipare è necessario produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it accedendo attraverso lo SPID. Termine ultimo per l’invio delle domande è il 08/02/2021 alle ore 14.00.

Il bando completo è disponibile su www.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Dott. Davide Baraldi davide.baraldi@comune.castellarano.re.it.