Un ragazzo di 29 anni di Baiso è scomparso ieri, venerdì 8 gennaio attorno alle ore 15.00.

Ultime notizie lo davano a Sassuolo: la sua macchina è stata rilevata in via Regina Pacis a Sassuolo attorno alle 13.00 e il suo telefono cellulare risulta aver agganciato verso le 14.30 le celle in via Treviso/via Ancora sempre a Sassuolo.

Chiunque lo abbia visto o ne abbia notizie è invitato a chiamare la caserma dei Carabinieri di Baiso 0522 760908 oppure il 328 6427879