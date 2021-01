Cielo nuvoloso con deboli precipitazioni sul settore appenninico; a partire dal primo mattino si estenderanno alle aree limitrofe risultando più consistenti sul settore romagnolo, nevose fino a quote collinari ma temporaneamente potrebbero interessare anche la pedecollina del settore centro-orientale. Tendenza a progressivo esaurimento dei fenomeni dalla tarda mattinata, con attenuazione della nuvolosità in pianura, mentre deboli precipitazioni nevose interesseranno ancora solo i rilievi per il resto della giornata.

Temperature: minime attorno a 0 gradi sul settore emiliano con gelate, tra 2/5 gradi sul settore costiero. Massime attorno a 2 gradi sul settore centro-occidentale, fino a 6 gradi lungo la costa.

Venti: deboli nord-occidentali nell’entroterra; da nord est sui rilievi e tra ferrarese, settore costiero e mare, con rinforzi dalla sera.

Mare: mosso, localmente molto mosso dalle ore serali.

(Arpae)