La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri di Modena hanno effettuato una specifica attività di controllo in centro storico, in particolare nelle zone limitrofe a piazza Roma, via Taglio e via dei Lovoleti, anche a seguito degli ultimi episodi di cronaca, che hanno visto coinvolti gruppi di adolescenti.

Sono stati controllati una quarantina di giovani, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, che sono soliti frequentare l’area nel tardo pomeriggio.

L’attività di monitoraggio proseguirà anche nelle prossime settimane.