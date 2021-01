Questa mattina alle 8:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un tamponamento tra due autobus a Modena, sulla via Giardini in direzione centro città, al semaforo di intersezione con il viale Amendola. Nessun ferito grave. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.



