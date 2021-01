Per individuare una soluzione ai problemi di traffico nella zona del polo scolastico di Pontenuovo a Sassuolo, la Provincia e il Comune hanno avviato nei mesi scorsi un confronto sulla verifica della fattibilità e dei finanziamenti di un collegamento tra la tangenziale sud di Sassuolo e la strada provinciale 19 di Castelvecchio, in pratica la variante all’abitato di Pontenuovo stesso, al fine di ridurre il congestionamento della circolazione in entrata e uscita dal polo scolastico degli istituti superiori Volta, Don Magnani e Formiggini.

Il tema è stato ripreso nei giorni scorsi dal Consiglio provinciale in occasione di una interrogazione presentata dal consigliere Antonio Platis.

«Siamo consapevoli del problema – ha risposto Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia – tuttavia la soluzione strutturale, cioè realizzare una nuova strada che consenta un collegamento più snello tra la circonvallazione sud e la strada provinciale 19, ha un costo stimato in 17 milioni di euro, al di fuori delle nostre possibilità finanziare. Stiamo verificando, quindi, tutte le fonti di finanziamento per realizzare il piano per stralci; nel frattempo non escludiamo di intervenire sulla viabilità esistente per migliorare almeno in parte la situazione».

Del problema si è discusso anche in un incontro in novembre con il sindaco di Sassuolo Francesco Menani e i tecnici; Provincia e Comune hanno concordato di effettuare una serie di approfondimenti, anche sul posto, per valutare l’avvio della fase progettuale, tenendo conto delle risorse disponibili e della fattibilità tecnica delle opere.