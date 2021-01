Incendio di uno stabile composto da quattro appartamenti, ieri intorno alle 19:00 a Granarolo dell’Emilia in via Marana. L’incendio, che ha tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, ha interessato un’ampia porzione del tetto in legno del manufatto. A scopo precauzionale sono stati evacuati tutti gli occupanti.

Il rogo ha impegnato i caschi rossi per tutta la notte. Le attività di estinzione hanno consentito di limitare gli effetti dell’incendio alla sola copertura. Sul posto rimangono ancora alcune squadre per le operazioni di bonifica, messa in sicurezza e assistenza ai proprietari degli appartamenti. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, il sindaco, i carabinieri e il 118 con un’ambulanza.