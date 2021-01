Francesco Tesei, il mentalista che da molti anni incanta il pubblico, italiano e non solo, organizza uno spettacolo per Carpi: “The Box”, tre appuntamenti in diretta streaming, gratuiti previa registrazione. La trasmissione avverrà sulla piattaforma Zoom, e per una migliore fruizione sarà rivolta a una cinquantina di persone per replica: l’appuntamento è nel fine-settimana del 16 e 17 gennaio, ma le prenotazioni sono già possibili da oggi all’indirizzo https://www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/thebox/

Questi gli orari: alle 21 sia sabato sia domenica, più una pomeridiana domenica alle 17; e proprio come a teatro, agli spettatori viene chiesto di “arrivare” prima, cioè collegarsi con un anticipo di 15-20 minuti.

Forlivese, 41 anni, Tesei dopo lustri come prestigiatore e illusionista su navi da crociera in giro per il mondo, si è dedicato al mentalismo, riempiendo i teatri e curando trasmissioni televisive, con risultati strabilianti.

Dopo “Mind Juggler”, “The Game” e “Human”, anche questo “The Box” non mancherà di affascinare e stupire chi deciderà di seguirlo e parteciparvi: sì, perché elemento fondamentale delle esibizioni di Tesei è ovviamente il coinvolgimento del pubblico, anche in questa modalità d’emergenza, perdurando la chiusura dei teatri.

Informazioni e istruzioni su “The Box” sul sito del Comune nella sezione “Eventi”.