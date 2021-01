La Cgil Modena, assieme a Spi Cgil e Federconsumatori, al fine di dare un supporto concreto alla popolazione colpita dall’alluvione del 6 dicembre, ha organizzato una presenza straordinaria, a partire da lunedì 11 gennaio, per dare consulenza ed aiutare gratuitamente nella compilazione delle segnalazioni dei danni occorsi ai privati a seguito dell’alluvione che ha principalmente interessato il territorio di Nonantola, raccolta avviata dopo la nota della Regione Emilia Romagna del 16 dicembre.

Come organizzazione sindacale nel suo complesso, la Cgil Modena ritiene indispensabile farsi trovare pronta per aiutare e supportare concretamente i cittadini e le cittadine, soprattutto nel momento di massimo bisogno, perché nessuno sia lasciato solo di fronte alle difficoltà.

A partire da lunedì sarà quindi possibile accedere, esclusivamente su appuntamento, allo sportello specifico attivato presso la sede della Camera del Lavoro di Nonantola, in piazza Liberazione n. 17. Gli appuntamenti e l’accesso agli uffici saranno regolamentati per garantire la massima sicurezza a utenti e operatori nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle segnalazioni è venerdì 22 gennaio.

Per avere tutti i dati necessari alla compilazione, si consiglia di preparare e portare con sé i seguenti documenti: carta d’identità; codice fiscale; documenti relativi a eventuali ordinanze di sgombero; dichiarazione di parziale inagibilità; mappa catastale con indicazione dei vani; in caso di abitazione assicurata, importo dei premi pagati nell’ultimo quinquennio per la sola quota relativa a eventi atmosferici e calamità; stima dei danni ed eventuali preventivi e/o costi già sostenuti; contratto di locazione o di usufrutto, se a fare la domanda è il locatario o l’usufruttuario dell’immobile

Per prenotare un appuntamento chiama i numeri 059549031 o 059926136; In alternativa, scrivi a cgilcastelfranco@er.cgil.it.