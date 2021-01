L’Assemblea dei Soci di Agenzia per la Mobilità ha deliberato in data 04/01/2021 la nomina del nuovo Amministratore Unico della società. L’incarico è stato affidato al Dott. Stefano Riva, 59 anni, reggiano, che vanta tra le sue esperienze lavorative quella di Direttore del servizio Amministrativo – Finanziario del Consorzio A.C.T. dal 1992 al 2002.

“Credo che quello che ci ha condotto alla scelta di Stefano Riva – ha sottolineato Matteo Nasciuti, sindaco di Scandiano e da alcuni giorni presidente dell’assemblea dei soci di Agenzia per la Mobilità – sia stato un percorso virtuoso. Non era facile sostituire il dott. Michele Vernaci, a cui va un grande ringraziamento da parte di tutti i soci che rappresento. La scelta è infatti maturata all’interno di un ventaglio di candidati di grande qualità ed è ricaduta su un profilo che, insieme all’esperienza e alla competenza, ha dimostrato di condividere i nostri medesimi obiettivi, soprattutto per quanto concerne la scelta di puntare forte sulla mobilità sostenibile”.

“Per me che ho lasciato il mondo dei trasporti 19 anni fa – ha dichiarato il nuovo Amministratore – è una grande soddisfazione poter dare una mano al territorio dove sono cresciuto, riportando qui le competenze e le esperienze acquisite nel corso della mia carriera professionale. Credo sia importante, per il futuro, spostare sempre più persone verso la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, per diminuire l’impatto ambientale degli spostamenti; per aumentare la sicurezza dei cittadini nel viaggiare. Mi impegnerò a lavorare in piena collaborazione con sindaci, assessori e Presidente della Provincia, ai quali va il mio pieno ringraziamento”.

Riva prende il posto del Dott. Michele Vernaci, Amministratore Unico dal 2013 al 2020, che nel corso dei suoi mandati ha contribuito non solo alla costituzione dell’Agenzia ma soprattutto al suo consolidarsi, nel corso di questi anni, come punto di riferimento degli Enti Locali soci in tema di mobilità. Al Dr. Vernaci vanno i ringraziamenti dei Soci per il lavoro svolto con passione e competenza.