L’Università di Modena e Reggio Emilia ha deliberato una serie di misure di sostegno per studenti e studentesse le cui famiglie hanno subito danni nell’alluvione che si è verificata nel modenese, in seguito all’esondazione del fiume Panaro del 7 e 8 dicembre 2020.

Nel dettaglio Unimore ha previsto l’esonero dalla terza e quarta rata universitaria, in scadenza rispettivamente l’1 marzo e il 30 aprile 2021, per gli iscritti le cui tasse universitarie sono organizzate su 4 rate; l’esonero dalla seconda rata per gli iscritti le cui tasse universitaria sono organizzate su 2 rate; l’assegnazione di pc e modem in comodato gratuito per la didattica a distanza per gli studenti la cui apparecchiatura sia risultata danneggiata.

Gli interventi sono rivolti principalmente al ripristino del patrimonio edilizio privato (danni all’abitazione principale di residenza), ai danni subiti dalle attività economiche e produttive dello/a studente/essa o di un componente del suo nucleo familiare e ai danni subiti dall’attività agricola o agro-industriale dello/a studente/essa o di un componente del suo nucleo familiare.

La domanda va presentata entro il 30 aprile 2021 utilizzando il modulo consultabile su https://www.unimore.it/bandi/StuLau-benefici.html ed inviata esclusivamente tramite e-mail a servizi.studenti@unimore.it.