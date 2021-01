Inizia un nuovo anno per il progetto di educazione ambientale “Casa delle Stelle”, patrocinato dal Comune di Castelnovo Monti e interamente dedicato all’osservazione e alla fotografia della volta celeste. Sono in arrivo tanti appuntamenti rivolti ai bambini, alle famiglie e agli adulti, con un unico obiettivo: avvicinare tutti alla riscoperta delle tante meraviglie che adornano la volta celeste.

Il primo evento del mese è stato programmato per questo sabato pomeriggio, 9 gennaio, alle ore 16, in modalità streaming e riguarderà un laboratorio per i piccoli “esploratori spaziali”, dal titolo “Giochiamo con le Stelle”. Il riconoscimento delle stelle e delle costellazioni della stagione invernale, unitamente a un lavoretto didattico-creativo saranno i temi principali dell’appuntamento. A condurre l’evento ci saranno Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica e Rosetta Toni, appassionata esperta di arti figurative. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.