Alle ore 11.00 di oggi 7 gennaio 2021 i Carabinieri della stazione di Guastalla intervenivano, unitamente al personale della medicina del lavoro della ASL di Guastalla,

Questa mattina poco dopo le 10:00, nella zona industriale tra via Roncaglio Superiore e via Salati a San Giacomo di Guastalla, si è verificato un infortunio sul lavoro mortale, nel quale è deceduto un artigiano edile 50enne abitante nella bassa modenese, titolare di un’impresa individuale trattante la posa in opera di coperture e costruzione tetti.

Dai primi accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Guastalla e dal personale del medicina del lavoro della locale ASL, l’artigiano stava eseguendo lavori sulla parte alta di un capannone in costruzione quando, per cause ancora al vaglio, è precipitato al suolo da un’altezza di circa 10 metri. Una caduta fatale per l’uomo, deceduto per aver riportato gravi politraumi. Sono ancora in corso gli accertamenti finalizzati all’esatta ricostruzione dei fatti. La salma del 50enne veniva posta a disposizione della procura Reggiana che ha aperto un’inchiesta sul tragico infortunio.