Al mattino estese gelate sulle pianure, con possibili formazioni nebbiose, specie a ridosso del Po, associate a stratificazioni nuvolose che tenderanno a divenire più compatte nel corso della giornata. In serata non si esclude la possibilità di un ulteriore aumento della nuvolosità, associata a sporadiche e deboli precipitazioni.

Temperature: minime in flessione, in pianura comprese tra -3 e 0°C nei centri urbani, localmente inferiori in aperta campagna; valori leggermente sopra lo zero lungo la fascia costiera. Massime in lieve calo, comprese tra 1°C delle pianure più occidentali e 5°C della fascia costiera.

Venti: deboli variabili al mattino, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali dal pomeriggio.

Mare: poco mosso.

(Arpae)