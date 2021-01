Ha destato unanime cordoglio in città la notizia della scomparsa di Bruno Ascari, per tutti ‘Scaio’. Classe 1950, è stato trovato, privo di vita, ieri dal fratello presso la sua residenza di via Caula, in pieno centro cittadino.

Per anni professore di musica presso le medie ‘Ruini’, Ascari ha trasmesso la passione della musica a generazioni di studenti sassolesi e, una volta abbandonato concluso il suo percorso di docente, aveva a lungo perorato la causa della creazione, in città, di un liceo musicale.

La salma si trova, per gli accertamenti di rito – la morte sarebbe seguita ad un malore – presso l’istituto di medicina legale dove l’autopsia farà luce sulle cause del decesso.