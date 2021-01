Il Comune di San Felice sul Panaro ha adottato una variante specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio, approvata nel Consiglio comunale del 30 dicembre 2020, per disciplinare, nel territorio rurale, le condizioni e le modalità necessarie per il mantenimento, in modo definitivo, dei ricoveri temporanei installati a seguito del sisma del maggio 2012 e utilizzati per collocarvi mezzi e attrezzi. In pratica è stata data la possibilità alle aziende agricole che ne faranno richiesta, previa presentazione di Permesso di Costruire (Pdc), di mantenere queste strutture denominate “Hangar” in via definitiva.



