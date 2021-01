E’ proseguita anche oggi in appennino l’attività dei Vigili del Fuoco, permanenti e volontari, per ridurre i disagi dati dalle intense nevicate di questi giorni. Interventi effettuati per rimozione alberi e rami pericolanti sulla viabilità e rimozione neve da edifici pubblici per garantire servizi alla popolazione.



