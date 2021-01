Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsto in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 gennaio, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 gennaio, sarà chiuso lo svincolo 7 bis “SS64 per Ferrara”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 “Bologna Centro”.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di venerdì 8 alle 3:00 di sabato 9 gennaio, sarà chiusa la stazione di Fano, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Pesaro Urbino.