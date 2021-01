Continuano sul canale “Youtube” delle biblioteche di Carpi le rassegne “Il terzo pianeta (e oltre)” e “Il bel Paese”, «per non abbandonare il pubblico che aveva mostrato grande interesse durante i primi incontri».

Il prossimo appuntamento del “Terzo pianeta”, che concluderà il ciclo, sarà sabato, 9 gennaio, alle 17:30 in diretta: una conferenza di Roberto Marchesini, Direttore della Scuola d’Interazione Uomo Animale (Siua) di Bologna, intitolata “Il comportamento animale come variabile dell’evoluzione” e condotta da Anna Giannini, docente. Si parlerà delle nuove ricerche di etologia cognitiva, che fanno luce sulla capacità del soggetto non solo «di modificare in modo proattivo le caratteristiche dell’ambiente ma altresì di fare scoperte e invenzioni il cui portato modifica le pressioni selettive agenti, contribuendo a operare slittamenti sulla traiettoria filogenetica popolazionale».

Il rapporto tra comportamento ed evoluzione dei viventi, anticipato dai lavori di Jean Piaget, sta conoscendo una nuova stagione di ricerca e sviluppo, capace di far emergere il significato dell’individualità: «Si tratta di assumere il ruolo attivo del comportamento nell’evoluzione, sia quello compiuto dal singolo organismo attraverso scoperte e invenzioni, sia quello delle tradizioni culturali nei processi di correlazione adattativa e di conformazione morfo-comportamentale».

Per quanto riguarda “Il bel Paese”, è rinviato l’incontro previsto domenica 10 gennaio.

