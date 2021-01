L’ufficio anagrafe del Comune di Formigine ha stilato il quadro della popolazione residente per l’anno appena trascorso. Sono 34.735 i cittadini formiginesi, 19 in più rispetto allo scorso anno. I nuovi nati sono stati 267, mentre 388 le persone decedute. La popolazione femminile è superiore rispetto a quella maschile: 17.591 femmine contro 17.144 maschi.

Le famiglie ammontano a 14.412. La suddivisione tra capoluogo e frazioni vede Formigine capoluogo con il maggior numero di residenti (19.734), seguono Casinalbo (5.944), Magreta (4.576), Corlo (2.489), Colombaro (1.664) e Ubersetto (328).

Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti, questi sono 2.322, 27 in meno rispetto allo scorso anno. Anche in questo caso, le donne superano per quantità gli uomini di 242 unità.

Sono 11 i cittadini centenari e ultracentenari.