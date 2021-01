I cinque Centri Diurni dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, gestiti dalla Cooperativa Gulliver, hanno proposto un progetto di artigianato artistico rivolto alla cittadinanza dei Comuni che ha coinvolto gli Ospiti nella riproduzione della Natività utilizzando materiale di recupero, come legni e stoffe, con anche l’aiuto di un falegname di Sassuolo. Ultimata la lavorazione delle sagome e delle decorazioni, il Presepe viene esposto nelle piazze dei Comuni del Distretto Ceramico.

“Siamo felici di aver accolto nella nostra Piazza il presepe itinerante realizzato dai ragazzi e dalle ragazze dei centri diurni del Distretto. Il maltempo e le norme stringenti non hanno sicuramente dato la giusta visibilità a una meravigliosa iniziativa che mi auguro di poter riportare nuovamente in città. Assieme all’Assessore al Centro Storico Massimo Malagoli abbiamo deciso di fare sostare il presepe proprio in Piazza Piccola – con queste parole l’Assessore alle Politiche Sociali Ruggeri Sharon prosegue – Il presepe proseguirà ora il suo percorso negli altri Comuni del Distretto dopo aver toccato i Comuni della montagna ed essere poi approdato a Sassuolo. Ringrazio i Coordinatori dei centri diurni con i quali abbiamo collaborato e per le continue idee artistiche da mostrare alla città.”