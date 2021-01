Cosa c’è di più comodo di una telefonata? Se poi la medesima risolve il problema dei rifiuti ingombranti che abbiamo in casa, é ancora meglio. Il Comune di Rolo ha da tempo avviato la raccolta rifiuti porta a porta per differenziare al massimo e ridurre i materiali da avviare a smaltimento; ora l’operazione viene implementata con la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio.

Come funziona? Semplice: si prenota direttamente il ritiro al numero verde 800 212607, e si espongono i rifiuti dinanzi all’uscio di casa il giorno concordato. Passeranno davanti all’abitazione degli utenti gli operatori di IREN che provvederanno a caricare i materiali. Possono essere smaltiti rifiuti ingombranti di natura domestica (frigoriferi, lavastoviglie, congelatori dismessi, armadi, suppellettili, ecc.) nel massimo quantitativo di sei pezzi per ogni ritiro. Nulla è dovuto parte dei cittadini per il servizio, che è ricompreso in quelli che vengono prestati da Iren.

Per informazioni è possibile consultare il sito Internet http:\\servizi.irenambiente.it, oppure contattare direttamente il numero verde 800 212 607, attivo tutti i giorni feriali dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8,30 alle 12,30.