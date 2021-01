Oggi intorno alle 12:00, una pattuglia del distretto di Scandiano della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia, durante un controllo stradale, ha fermato un’autovettura Renault Megane. L’auto era condotta da un cittadino scandianese quarantacinquenne di origini ghanesi, che alla richiesta dei documenti dichiarava di non avere la patente perché gli era stata ritirata. Contattata la centrale operativa emergeva non solo che la persona fermata era priva di patente ma che il veicolo che stava conducendo circolava senza la prescritta copertura assicurativa.

A carico dell’uomo veniva quindi redatto un verbale per guida senza patente (che prevede una sanzione di 5.100,00 euro) e il fermo amministrativo del veicolo per la mancanza di assicurazione (verbale di 866,00 euro e sequestro della vettura).

Verbale per incauto affidamento – ovvero l’avere consegnato la sua auto a persona non titolare di patente di guida – per la figlia del conducente, risultata essere la proprietaria del veicolo.