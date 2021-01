La Pro Loco di San Felice sul Panaro è sbarcata su Facebook. L’associazione, fondata ufficialmente lo scorso 17 luglio, si sta preparando alla nuova campagna di adesione per il 2021 e ha attivato la pagina Fb dove saranno presentate le iniziative organizzate dalla Pro Loco e pubblicati brevi articoli su storia, personaggi e curiosità cittadini.

L’associazione è apartitica, aperta a tutti, e punta sui sanfeliciani (e non) che hanno a cuore il proprio paese e vogliono contribuire a renderlo più vivo e attraente. Ma l’idea, ambiziosa, è anche quella di arrivare a creare una rete delle Pro Loco della Bassa per evitare sovrapposizioni di eventi, condividendo magari anche le attrezzature. Per informazioni e adesioni: prolocosanfelice@gmail.com