«Una grave perdita per la comunità reggiana e per l’intero sistema socio-sanitario della Provincia». Con queste parole il Presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni ricorda il dott. Gabriele Vezzani, scomparso all’età di 74 anni, attivo protagonista di alcune delle più importanti scelte in materia di psichiatria e medicina del lavoro, nonché a lungo psicoanalista e medico di medicina generale grazie alla Laurea conseguita all’Università di Bologna nel 1975.

Vezzani fu anche consigliere provinciale dal 1970 al 1975 e Assessore Provinciale alla Sanità dal Luglio 1972 fino al 1975 nella Giunta guidata da Vittorio Parenti, durante il suo primo mandato da Presidente della Provincia di Reggio Emilia a seguito del suo subentro alla presidenza al posto di Franco Ferrari.

«A tutti i suoi cari vanno le mie più sentite condoglianza e quella della comunità provinciale».