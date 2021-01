Nuvolosità in aumento nel corso del primo mattino con precipitazioni diffuse ad iniziare dai rilievi in spostamento verso il resto della regione. Le precipitazioni saranno generalmente deboli, localmente moderate sui rilievi, dove assumeranno carattere nevoso sopra i 300-400 metri sul settore emiliano e sopra i 500-600 metri sul settore centrale e romagnolo. Esaurimento delle precipitazioni dal tardo pomeriggio ad iniziare dai rilievi. Temperature: minime comprese tra 2 e 5 gradi; massime tra 4 e 8 gradi. Venti: deboli orientali tendenti nella giornata a ruotare dai quadranti meridionali. Mare: poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso.

(Arpae)