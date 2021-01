Favorire la mobilità sostenibile, proteggere l’ambiente, favorire il riuso e il recupero delle biciclette abbandonate, o di parte di esse, sul territorio cittadino: è online l’avviso pubblico per raccogliere proposte di collaborazione da parte di associazioni o cooperative sociali con finalità di inclusione sociale di persone fragili e vulnerabili, per il riutilizzo delle biciclette abbandonate su strade e aree pubbliche, ma che possono avere parti ancora funzionanti da utilizzare per la riparazione o l’assemblaggio di una nuova bicicletta. L’avviso pubblico scadrà l’11 gennaio 2021.

Le biciclette trovate abbandonate saranno recuperate da una ditta incaricata dall’Amministrazione comunale e custodite presso i propri locali per dieci giorni al massimo, in modo da permetterne la valutazione e il riuso. Il recupero dei mezzi prevede la riparazione, il riassemblaggio o il riutilizzo di parti e componenti meccaniche per realizzare o riparare altre biciclette da destinare alla circolazione anche a favore di soggetti fragili o vulnerabili. I soggetti che aderiscono all’avviso pubblico potranno così, secondo modalità concordate con l’Amministrazione, scegliere le bici utili al riuso tra quelle recuperate e depositate presso la ditta autorizzata.

Al momento la procedura di recupero delle biciclette abbandonate, in quanto prive di alcune parti essenziali, distorte, arrugginite o in sosta da lungo tempo, prevede che si apponga un avviso sulla bici per 10 giorni, nell’impossibilità di identificare il proprietario. Se nei 10 giorni non accade nulla, la bicicletta viene rimossa e prima della demolizione viene custodita presso la ditta incaricata altri 10 giorni, di cui 5 giorni a disposizione del legittimo detentore e 5 giorni a disposizione dell’associazione/cooperativa sociale ai fini del riuso.

Le proposte di collaborazione devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica CittadinanzaAttiva@comune.bologna.it, specificando nell’oggetto: “Proposta di collaborazione per recupero bici abbandonate”.