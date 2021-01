Incidente stradale questa mattina sulla A13 al km 4 direzione Padova. Un autotreno che trasportava grano ha sbandato ed è finito fuori strada sfondando il guardrail laterale. Il mezzo si è capovolto. I vigili del fuoco intervenuti hanno aiutato il conducente ferito ad uscire fuori dalla cabina e con l’autogrù in appoggio hanno provveduto a mettere in sicurezza il camion con il rimorchio. Il ferito è stato trasportato in ospedale dal 118. Presente anche la Polstrada e il personale tecnico di Aspi.



