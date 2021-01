Sono trascorsi sedici anni dal disastro ferroviario di Crevalcore nel quale persero la vita 17 persone. Per ricordare le vittime di quel 7 gennaio 2005 sono in programma diverse iniziative:

Giovedì 7 gennaio

– alle ore 10 presso la Chiesa Arcipretale di San Silvestro, in via Matteotti a Crevalcore, celebrazione in suffragio delle Vittime ufficiata da Don Simone Nannetti

– alle 11.30 presso il Parco “7 gennaio 2005” alla Bolognina di Crevalcore, deposizione di fiori al Cippo dedicato alle vittime.

Nel rispetto delle vigenti regole, onde evitare assembramenti, questa cerimonia sarà rivolta esclusivamente ai famigliari delle vittime e alle rappresentanze delle FS.

La Città metropolitana sarà rappresentata dal consigliere metropolitano Marco Monesi.

Tutte le iniziative hanno il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna.

Vista la situazione pandemica è invece rimandata al 9 maggio 2021 la 10^ edizione della Maratona “Memorial 07 Gennaio 2005” e la Mezza di Crevalcore (valevole per il Campionato Nazionale UISP zona Nord), tradizionalmente in programma ad inizio anno.