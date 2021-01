Si è conclusa oggi la prima somministrazione dei vaccini anti Covid19 per 42 ospiti della Casa Residenza per Anziani Opera Pia Castiglioni di Formigine. La totalità del personale sanitario ha aderito alla campagna vaccinale, che si concluderà ugualmente quest’oggi per la prima somministrazione. 30 gli operatori vaccinati.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013