ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Petra Vlhova trionfa nello slalom di Zagabria, gara valida per la coppa del mondo di sci alpino femminile. La slovacca si conferma leader della classifica generale con l’ennesimo successo stagionale: tempo complessivo di 1’59″08. Il podio viene completato dall’austriaca Katharina Liensberger e dalla svizzera Michelle Gisin. Fuori dalla top-3 l’americana Mikaela Shiffrin, quarta. Irene Curtoni si conferma la migliore delle italiane anche nella seconda manche: chiude sedicesima a 2″83 dalla vetta. Vanno a punti ma sono più staccate Marta Rossetti (ventiduesima) e Martina Peterlini (ventiquattresima). Non si sono qualificate per il gran finale le altre azzurre, ovvero Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco.

(ITALPRESS).