Nelle prime ore del mattino deboli precipitazioni in temporanea forte attenuazione sulla pianura occidentale scarsa possibilità di fenomeni sul restante territorio. Dalla tarda mattinata un nuovo impulso perturbato apporterà precipitazioni sul settore centro-occidentale che risulteranno a carattere nevoso al di sopra dei 700-800 metri in intensificazione sul settore occidentale nel corso delle ore pomeridiane -serali poi temporaneo esaurimento dei fenomeni nel corso della notte. Temperature: minime attorno ai 5 gradi; massime comprese tra 7 ed 10 gradi. Venti: deboli dai quadranti settentrionali in pianura; deboli moderati dai quadranti meridionali lungo i rilievi di crinale tendenti a temporaneo rinforzo sul settore più occidentale nel pomeriggio-sera. Mare: localmente mosso.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013