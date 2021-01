PALERMO (ITALPRESS) – Vincono Roma, Napoli, Atalanta, Verona e Torino, pari della Lazio in casa Genoa e tra Fiorentina e Bologna. Una zampata di Dzeko apre nel migliore dei modi

il 2021 della Roma sotto il nubifragio. I capitolini difendono il

terzo posto in un match duro contro la Sampdoria dell’ex Ranieri,

che resiste sino al 72′ ma poi si arrende sull’istinto da

centravanti puro del bosniaco. Una doppietta di Zielinski e poi Lozano e Insigne spingono il Napoli a Cagliari (1-3), che con Joao Pedro aveva provato a rimediare la gara (momentaneo 1-1). I partenopei ottengono tre punti e seguono i capitolini al quarto posto con una gara da recuperare come la Juventus. L’Atalanta non fa sconti e ottiene il quinto risultato utile consecutivo con la “manita” al Sassuolo rivelazione. Doppietta di Zapata, Pessina, Gosens e Muriel gli autori delle reti per la squadra di Gasperini, con Chiriches che ha segnato per gli emiliani il gol della bandiera. Immobile illude la Lazio al Ferraris: la rete su rigore del bomber bianconceleste sembrava aprire la strada alla squadra di Inzaghi, raggiunta nella ripresa da Mattia Destro, al quarto gol in altrettante gare. Un eurogol di Zaccagni regala la vittoria al Verona, che a La Spezia conquista l’intera posta in palio dopo aver totalizzato un punto nelle precedenti tre gare. Pari senza gol tra Fiorentina e Bologna e quarto risultato utile per entrambe le squadre, mentre il Torino espugna il Tardini battendo il Parma con un gol in avvio di Singo e nel finale di Izzo e Gojak tornando alla vittoria dopo due mesi. Per la squadra di Giampaolo una boccata d’ossigeno.

(ITALPRESS).