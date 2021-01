Domani, lunedì 4 gennaio 2021, il Sindaco di Bologna Virginio Merola parteciperà alla commemorazione del 30° anniversario dell’eccidio del Pilastro nel quale morirono i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. Alla commemorazione, che si svolgerà nel rispetto delle misure imposte dalla pandemia, parteciperà anche il presidente del Quartiere San Donato-San Vitale, Simone Borsari.

Alle ore 10 si terrà la deposizione delle corone al cippo di via Casini, nei pressi del quale subito dopo verranno piantumati tre arbusti floreali. Sarà presente il Gonfalone civico.

Al termine, è prevista la messa in suffragio delle vittime nella chiesa di Santa Caterina da Bologna, in via Campana 2.

