La Giunta comunale delibera un contributo TARI, di circa 29mila euro destinato alle imprese mirandolesi che a causa delle conseguenze indotte dal Covid, ora si trovano in difficoltà. “Una scelta necessaria – afferma il Sindaco di Mirandola Alberto Greco – che va nella direzione di preservare il tessuto economico del territorio oltre che di sostenerlo. L’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato contrassegnato da forti criticità economiche dovute al prorogarsi della Pandemia rea di avere ridotto drasticamente il volume degli affari di tante attività. Data quindi la situazione e preso atto anche di realtà ancora attualmente chiuse e non operative, occorreva dunque un ulteriore sforzo e ci siamo prodigati a tal senso.”

Deliberato in occasione della riunione di Giunta di lunedì 28 dicembre 2020, il provvedimento prevede l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto a favore delle attività economiche di Mirandola danneggiate dall’emergenza COVID-19. Tra quelle maggiormente colpite ci sono le palestre, ancora chiuse. Quindi i centri estetici, i negozi di abbigliamento, diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande ed altre tipologie. A beneficiare del sostegno potranno essere quelle imprese che, entro il 30 aprile 2021, comunicheranno al comune tutti i dati necessari, attraverso un modulo appositamente predisposto e scaricabile sul sito del Comune di Mirandola a questo link http://www.comune.mirandola.mo.it/aree-tematiche/attivita-economiche-mercati-e-fiere/contributi-e-agevolazioni/contributo-a-sostegno-delle-attivita-economiche-di-mirandola-danneggiate-dallemergenza-covid-19, unitamente a tutte le indicazioni a riguardo al fine di ottenere il contributo.

“Il fondo – riprende il Sindaco – va ad assommarsi agli altri 156mila euro che avevamo già stanziato l’estate passata a favore di cittadini ed imprese (portandolo così ad un totale di 185mila euro). Questo di 29mila euro, è rivolto in particolare a 106 realtà imprenditoriali, ubicate sul territorio comunale, riconducibili a quelle categorie per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività nei mesi scorsi a seguito di provvedimenti governativi. Abbiamo voluto in questo modo rispondere in modo concreto, trovare e creare forme di sostegno per essere così al loro fianco ed agevolarle di fronte alle incombenze tributarie.”

http://www.comune.mirandola.mo.it/il-comune/settori-servizi-e-uffici/affari-legali-e-istituzionali/servizio-comunicazione/ufficio-stampa/comunicati-stampa/la-giunta-stanzia-altri-29mila-euro-a-fondo-perduto-per-il-sostegno-delle-imprese-in-difficolta-economiche-da-covid/view