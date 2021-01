Quattro sanzioni amministrative sono state elevate dai militari della compagnia di Sassuolo a soggetti in circolazione senza giustificato motivo e fuori dagli orari consentiti. In particolare, tre violazioni sono state riscontrate nel Comune di Formigine dai carabinieri della locale stazione e una violazione contestata dai carabinieri della Tenenza di Vignola, tutte elevate nei confronti di persone di varia età e nazionalità.

I carabinieri della Stazione di Formigine, durante un posto di controllo serale, hanno proceduto anche alla denuncia in stato di libertà di un 39enne del luogo, trovato in possesso di un tira pugni e un coltello a serramanico, sottoposti a sequestro. Il reato contestato è quello di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato trovato in giro in violazione al divieto di mobilità unitamente ad un altra persona straniera 44enne domiciliata in loco, nei loro confronti sono state applicate anche le sanzioni amministrative.