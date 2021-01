Al via le vaccinazioni anti Covid nelle tre case di residenza gestite dall’Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp) dei Comuni Modenesi Area Nord. Si comincia il 4 gennaio con la Cra “Torre dell’Orologio” di Finale Emilia, a seguire, il 7 gennaio, toccherà alla Cra Augusto Modena di San Felice sul Panaro e il 12 e 13 gennaio sarà la volta della Cra “Cisa” di Mirandola.

La vaccinazione riguarderà sia gli ospiti che il personale delle strutture e sarà su base volontaria, quindi verrà richiesta l’espressione del consenso scritto. Sarà direttamente l’ospite ad esprimere il consenso, o, qualora nominato, il suo rappresentante legale (tutore/curatore/amministratore di sostegno). «Ovviamente è molto importante che i familiari referenti siano coinvolti in questo percorso – spiega la direttrice di Asp Roberta Gatti – per tale motivo i medici della struttura provvederanno a contattare personalmente, nei prossimi giorni, ogni familiare, spiegando nel dettaglio gli effetti e le modalità di somministrazione del vaccino “Pfizer-BioNTech Covid-19”».

La vaccinazione riguarderà anche il personale, compreso quello che ha già contratto il virus, a condizione che risulti clinicamente guarito. Per quanto riguarda il personale, la percentuale di adesione nelle tre case residenza è molto alta, superando mediamente il 90 per cento dei professionisti interessati. Le vaccinazioni saranno effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) distrettuali, formate da due medici e due infermieri.

Il personale delle Usca sarà affiancato dai professionisti delle Cra, in particolare il medico di struttura per gli ospiti e il medico competente per il personale. «Vaccinarsi – sostiene il presidente di Asp Stefano Paltrinieri – è una scelta che non riguarda soltanto la tutela della salute di ciascuno di noi, ma anche quella degli altri, soprattutto delle persone più fragili ed esposte agli effetti nefasti, a volte mortali, del virus. É una sensibilità, ne siamo certi, già ben presente tra il personale, gli ospiti e i familiari delle nostre strutture, due delle quali hanno dovuto pagare un alto prezzo alla pandemia. Sta noi cogliere tale opportunità, in modo consapevole e informato».