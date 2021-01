Questa notte alle 2.30, a Pavullo nel Frignano, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un’autovettura finita fuori strada abbattendo una recinzione. Nell’accingersi a raggiungere il luogo dell’intervento, i militari si sono imbattuti in una autovettura VW con a bordo quattro persone, il cui conducente, alla vista della macchina dei carabinieri, si è dato a precipitosa fuga.

Giunto in via Marchiani, all’intersezione semaforica di via Magni, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa sul palo semaforico. I quattro inizialmente si sono allontanati a piedi, ma tre di loro sono stati rintracciati dai carabinieri e identificati. Si è trattato di tre giovani stranieri di origini marocchine, rispettivamente di 20, 21 e 24 anni, provenienti dal reggiano, che si erano messi in giro in violazione delle norme in vigore. I tre giovani sono stati sanzionati ai sensi del DPCM.