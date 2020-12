A Fiorano Modenese ogni anno l’amministrazione comunale offre alla cittadinanza il “Concerto degli auguri” al teatro Astoria, preceduto dagli auguri del Sindaco e seguito dal brindisi in piazza Ciro Menotti. Nonostante la pandemia, anche quest’anno l’amministrazione ha voluto riproporre questa tradizione, seppure in una modalità diversa, nella speranza che il nuovo anno riporti tutti nelle piazze per stare insieme.

Grazie all’Accademia della Stravaganza, la sera del 31 dicembre, sui canali social del Comune di Fiorano Modenese (fb e you tube) verrà pubblicato un breve video con la registrazione degli auguri del sindaco, Francesco Tosi, e un pezzo musicale, tratto dall’overture del Guglielmo Tell di Rossini, interpretato a loro modo dagli attori dell’Accademia.

Si tratta di un divertente video realizzato in epoca precovid, montato da Alta Definizione, che l’Accademia della Stravaganza ha volentieri messo a disposizione per offrire a tutti i fioranesi un piacevole momento di svago.

“Ringrazio la Stravaganza e auguro a tutti i cittadini un buon anno, privo di malattie, ma soprattutto in cui ognuno abbia un lavoro e un lavoro dignitoso” – questo l’augurio del sindaco, Francesco Tosi, in apertura del video.

L’Accademia della Stravaganza, ovvero ‘recita e danza che ti cala la panza’, nasce nell’anno 2000, dall’esperienza di un gruppo di persone che, all’interno del Comitato genitori delle scuole elementari e medie di Fiorano Modenese, per alcuni anni aveva organizzato iniziative ricreative rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie.

Il primo spettacolo risale al 1996 e da allora il gruppo, che spesso collabora con il Comune per iniziative culturali, sale sul palcoscenico per divertirsi e divertire, per promuovere la crescita culturale della comunità e per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.