Il 2020, nonostante la crisi generata dalla pandemia di Covid-19, si chiude con un bilancio ancora più positivo del 2019 per il progetto Insieme per il Lavoro: sono 336 gli inserimenti effettuati nel 2020 rispetto ai 293 del 2019 e il tasso di conversione dei contratti a tempo indeterminato è passato dall’11% nel 2019 al 23% nel 2020.

Le aziende del territorio che a vario titolo collaborano con Insieme per il lavoro sono ad oggi 252; di queste, 101 hanno aderito formalmente al Board delle Imprese. Grazie all’accompagnamento e al sostegno alle persone da un lato e alla stretta collaborazione con le aziende dall’altro, Insieme per il lavoro ha fino ad oggi favorito complessivamente 807 inserimenti lavorativi sull’intero territorio metropolitano. Questo è stato possibile anche grazie alle consolidate sinergie tra il progetto, le aziende e il network di organizzazioni pubbliche e private che con noi collaborano. Per il 2021 si prevedono ulteriori azioni per favorire il reinserimento lavorativo di persone in difficoltà, in particolare nell’ambito del neonato Fondo Sociale di Comunità Insieme per il lavoro riceve un’ulteriore spinta con un finanziamento pari a un milione di euro destinato a rispondere alla crisi della pandemia.

Insieme per il lavoro è un progetto con approccio sistemico a scala metropolitana, per questo ritiene di fondamentale importanza, per il raggiungimento della sua mission, il coinvolgimento delle Amministrazioni di tutto il territorio metropolitano.

Qui sono disponibili i dati (numero di persone che sono state prese in carico, numero di aziende coinvolte, inserimenti effettuati) distribuiti per ciascuna Unione.

Insieme per il lavoro è un progetto per l’inserimento nel mondo del lavoro di persone scarsamente autonome nella ricerca di occupazione, che potenzia la motivazione, sostiene la formazione di base e specifica, e garantisce un tutoraggio ad hoc all’interno delle aziende.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna, il network comprende associazioni, sindacati e settore non profit.