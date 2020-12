Alle ore 18:20 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Granarolo dell’Emilia per un incidente stradale in via San Donato. Due i veicoli coinvolti in uno scontro che ha provocato tre feriti, tra questi un bambino. Incastrati negli abitacoli dei veicoli incidentati, sono stati estratti, imbarellati e stabilizzati dai vigili del fuoco. Il personale del 118 ha immediatamente soccorso il minore e tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Le squadre hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’intero scenario. Presente anche la polizia locale che ha gestito la viabilità e fatto i rilievi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013