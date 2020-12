Gli uffici comunali giovedì 31 dicembre sono aperti solo al mattino. L’Anagrafe di via Santi 40 è aperta solo su appuntamenti già confermati dalle 8.30 alle 12.30 e per le carte d’identità su emergenze documentate (verifiche entro le 9.30, massimo 10). Il Contact Center della Polizia Locale (059 20314) è attivo per informazioni fino alle ore 18.30 (per emergenze 24 ore su 24). L’Ufficio cassa della Polizia Locale in viale Molza funziona dalle 7.50 alle 12.30.

Sabato 2 gennaio sono chiusi al pubblico tutti gli uffici comunali e i servizi di informazione “Piazza Grande” (Urp, Informagiovani, Europedirect) in piazza Grande 17 sotto i portici del Comune.

Per i servizi demografici di via Santi 40, sabato 2 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 saranno aperti solo gli uffici di Stato Civile e la Polizia Mortuaria per le denunce di nascita, morte e autorizzazioni funebri.

Per la Polizia Locale, sabato 2 gennaio è aperto l’Ufficio Cassa del centro storico in viale Molza (dalle ore 7.50 alle 12.30). È attivo il Contact center del Comando di via Galilei al numero telefonico 059 20314 (per informazioni fino alle 12.30, per emergenze 24 ore su 24).