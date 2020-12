Nella notte di Natale un sessantenne bolognese disabile e in sedia a rotelle si è visto costretto a chiedere aiuto alla Polizia Ferroviaria per riuscire a salire su un treno. L’uomo, arrivato in stazione, ha acquistato un biglietto per Roma con l’intenzione di prendere l’Intercity che sarebbe partito poco dopo. Con grande sorpresa però, si è reso conto che non avrebbe mai potuto raggiungere il binario in autonomia, avendo acquistato il biglietto a ridosso della partenza del treno non era possibile usufruire del servizio di assistenza.

In preda allo sconforto, ha fortunatamente incontrato sulla sua strada due uomini della Polfer, che si sono subito prodigati per trovare una soluzione. Gli agenti si sono caricati sulle spalle la carrozzina, hanno preso in braccio il viaggiatore accompagnandolo fino al binario 6, dove ha trovato il suo treno ad attenderlo.