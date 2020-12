“Martedì 29 dicembre, dopo oltre 100 ore di sciopero per lavoratore, tra cui da ultimo uno

sciopero a oltranza iniziato venerdì 18 dicembre, al termine di una lunga trattativa in ambito di Tavolo Istituzionale, è stato raggiunto un accordo per ricomporre la vertenza sindacale aperta ormai da mesi”. Lo rende noto la Fiom Cgil di Modena.

“L’accordo, votato praticamente all’unanimità dalle Lavoratrici e dai Lavoratori, rappresenta un “accordo di resistenza”. Una resistenza per la difesa della dignità del Lavoro.

Una resistenza per la difesa della capacità e della possibilità dei lavoratori di rappresentarsi e di essere rappresentati.

Una resistenza per la difesa di oltre 50 anni di contrattazione aziendale. L’accordo affronta tutti i temi della vertenza: la derubricazione delle contestazioni disciplinari, la tutela della

contrattazione aziendale, il ruolo della rappresentanza sindacale nell’organizzazione del lavoro.

Adesso spetta all’Azienda dare concreta dimostrazione alle Lavoratrici e ai Lavoratori e a tutto il territorio della volontà di ricomporre normali e costruttive relazioni sindacali per il futuro produttivo della stessa”.

“Un ringraziamento va alla serietà e disponibilità con cui le Istituzioni del Comune di Modena, Ostellato e Fiscaglia hanno operato per favorire la ricomposizione della vertenza – affermano Giovanni Verla Fiom Ferrara e William Natali Fiom Modena – Il ringraziamento finale va da parte della FIOM alle Lavoratrici e ai Lavoratori della Fox Bompani. Esempio per tutto il territorio di Modena e Ferrara di dignità, responsabilità e consapevolezza nella lotta per la difesa della propria condizione di lavoro” concludono Fiom

Ferrara e Modena.