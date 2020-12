L’ultimo del match del 2020 è amaro, anzi amarissimo per la Green Warriors Sassuolo che contro Busto Arsizio è l’ombra di se stessa e cede 0-3 e scivola al quinto posto in classifica generale, superata proprio dalle bustocche.

L’avvio di match in casa Green Warriors è sottotono: le neroverdi soffrono sia in attacco che in difesa, con Latham e Michieletto pressoché immarcabili . Il secondo parziale è – purtroppo per le padrone di casa – una fotocopia del primo e Busto ne approfitta. Nel terzo set, la reazione neroverde sembra arrivare: la Green Waariors parte forte, gioca alla pari delle avversarie e allunga 14-11. Busto comunque non si scompone: pareggia e poi allunga 18-23. Sassuolo annulla due match ball (22-24), ma alla fine sono le ospiti a gioire.