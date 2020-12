Nell’ambito del dispositivo di contrasto dei traffici illeciti nel settore della contraffazione delle merci e della tutela dei consumatori, i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bologna SOT Aeroporto “G. Marconi”, unitamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, hanno intercettato e sottoposto a sequestro circa mille articoli di pelletteria e abbigliamento riportanti marchi contraffatti di note griffe di moda. La merce è stata rivenuta nei bagagli dei passeggeri provenienti dalla Turchia e dai Paesi del centro Africa che sono atterrati all’Aeroporto Marconi di Bologna.

All’atto dei controlli effettuati gli interessati non sono stati in grado di giustificare la provenienza della merce ovvero produrre idonea documentazione comprovante l’originalità della stessa.

I beni in questione sono stati sottoposti a sequestro e i responsabili deferiti all’Autorità Giudiziaria della locale Procura della Repubblica per violazione agli artt. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 c.p. (ricettazione).