ROMA (ITALPRESS) – “Escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità per gli stadi. Ognuno spera a gennaio di poter riprendere la propria attività ma come governo dobbiamo decidere una scala di priorità, e in questo momento non è prioritaria rispetto ad altre cose. Il mio desiderio è rivedere i tifosi allo stadio il prima possibile, ma non credo avverrà a gennaio”. Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ad ‘Agorà’, su Rai 3. “Se mi vaccinerò? assolutamente si e inviterò tutti gli italiani a farlo, spero che anche gli sportivi possano essere dei testimonial – ha aggiunto Spadafora – Sono convinto che ce la faremo a rispettare i tempi, siamo in un momento difficile e non possiamo permetterci altri ritardi”.

(ITALPRESS).