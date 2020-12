Al mattino cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sul crinale appenninico, e sulle aree di pianura occidentale dove i fenomeni potranno essere a carattere nevoso o di acqua mista a neve; nel pomeriggio permangono deboli precipitazioni sul crinale appenninico e pianure centro-orientali con quota neve tra 800 e 1000 metri . Schiarite a partire da ovest nel corso della sera. Temperature: minime in lieve aumento sul settore occidentale, in flessione sul settore orientale, comprese tra 0 e 4 gradi. Massime in generale diminuzione, comprese tra i 2/3 gradi delle pianure occidentali e i 7/8 gradi del settore costiero. Venti: deboli sud-occidentali sui rilievi e occidentali sulla pianura, tendenti a divenire nord-occidentali nella sera. Mare: mosso.

(Arpae)