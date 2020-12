Stanotte i carabinieri di Carpi, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena e a quella presso il Tribunale per i minorenni di Bologna due cittadini marocchini, padre e figlio, i quali, sebbene sottoposti a quarantena per positività da covid-19 disposta dal dipartimento della sanità pubblica di Modena, sono usciti dalla propria abitazione, girovagando senza motivo a bordo di un’autovettura.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013